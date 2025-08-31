مناورة دبلوماسية إيرانية في قمة شنغهاي: تعزيز نفوذ طهران في وجه الضغوط الدولية

تتزامن زيارة بزشكيان مع تصاعد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى تعقيدات المشهد الإقليمي وتصاعد الضغوط الغربية التي لا تعكس ضعفاً، بل تؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه إيران في معادلات القوة الإقليمية والدولية. وتُعد قمة شنغهاي، التي تحتضنها الصين كأحد أكبر اقتصادات العالم، منصة مثالية لإيران لتعزيز تحالفاتها الاقتصادية والسياسية، خاصة مع دول محورية مثل روسيا والصين.

وتُعتبر هذه القمة أول مشاركة رفيعة المستوى لطهران في ظل هذه الظروف المعقدة، حيث يستعد الرئيس الإيراني للقاء نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في اجتماعات ثنائية ستُركز على تنمية التعاون الاقتصادي وبلورة استراتيجيات مشتركة لمواجهة تداعيات تفعيل آلية الزناد النووية.

وفي هذا السياق، تؤكد وسائل إعلام إيرانية أن قمة شنغهاي تشكل فرصة ذهبية لإبراز مرونة الدبلوماسية الإيرانية وقوتها في مواجهة الضغوط الغربية، مستفيدة من شراكاتها الاستراتيجية مع موسكو وبكين، للحفاظ على مصالحها الوطنية وتأمين مواقعها في الساحة الدولية.

تشير التحليلات إلى أن زيارة بزشكيان تحمل دلالات أعمق من مجرد حضور سياسي، فهي تمثل تحولاً نوعياً في نهج إيران الدبلوماسي، وترسيخاً لمكانتها كقوة لا يُستهان بها، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتأثير الإقليمي والدولي.

