بزشکیان: على المجتمع الدولي التحرك سريعاً لوقف تمرد الکیان الصهيوني

وقدم بزشکیان تعازیه للشعب اليمني الحر والمسلمين في جميع أنحاء العالم وجميع الشعوب الحرة والشعوب المناهضة للظلم باستشهاد رئيس الوزراء اليمني "أحمد غالب ناصر الرهوي" وجمع من زملائه.

وقال إن الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد اليمن والتي أدت إلى استشهاد رئيس الوزراء وعدد من كبار مسؤولي هذا البلد، كشفت مرة أخرى عن الطبيعة الشریرة والإجرامية للعصابة التي تحكم فلسطين المحتلة.

وأكد: على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية لوقف تمرد هذا الکیان وخرقه للقانون، والذي أصبح الآن أعظم تهديد للسلام والقانون والأخلاق والإنسانية.

