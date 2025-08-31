إيران تحذر من تصاعد الإرهاب الصهيوني في اليمن

وأدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا البيان، بأشد العبارات العمل العدواني والإرهابي الذي قام به الکیان الصهيوني البغيض ضد اليمن والذي أدى إلى استشهاد رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء اليمنية أحمد غالب ناصر الرهوي وعدد من وزرائه وأكدت على ضرورة التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي والدول الإسلامية للحد من تمرد الکیان.

وأضافت: إن الجريمة الوحشية التي ارتكبها الکیان الصهيوني بالعدوان العسكري على البنية التحتية والمناطق السكنية في اليمن واغتيال كبار المسؤولين والمواطنين اليمنيين الأبرياء ليست فقط مثالاً واضحاً على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل هي أيضاً انتقام وحشي من قبل هذا الکیان ضد شعب عازم على الوفاء بمسؤوليته الأخلاقية والإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ولم تدخر أي تضحيات في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة: أن هذه الهجمات الإرهابية واستشهاد خدام الشعب في الحكومة اليمنية لا تنال من عزم هذا الشعب الحر والشجاع في الدفاع عن كرامته ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم ولا تؤدي إلا إلى زيادة الكراهية والغضب لدى الرأي العام وخاصة في العالم الإسلامي، ضد الکیان الصهيوني وداعميه وفي مقدمتهم أمريكا.

وتابعت:ان الجمهورية الإسلامية الايرانية، إذ تهنئ وتعزي باستشهاد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين اليمنيين وجميع المواطنين اليمنيين الذين استشهدوا خلال العدوان العسكري الصهيوني، تذكر بمسؤولية الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها للتحرك الفوري لإيقاف عدوان الكيان المحتل ومحاسبة قادة هذا الكيان المجرم، وتحذر من التهديدات المتزايدة الناتجة عن التوسعية والإرهاب المنظم للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن الدوليين.

واضافت:مما لا شك فيه أن استمرار تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن ادانة العدوان العسكري للكيان الصهيوني ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدول المنطقة والانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان والقانون الإنساني، يؤدي إلى تآكل متزايد للمعايير القانونية والأسس الأخلاقية للمجتمع الدولي ويعرض السلام والأمن في المنطقة والعالم لخطر غير مسبوق.

وذكرت وزارة الخارجية الايرانية بمسؤولية جميع الدول القانونية والأخلاقية للتحرك الفوري لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة ومنع مذبحة الفلسطينيين جراء الهجمات العسكرية المستمرة وكذلك الجوع والعطش المفروضين على اهالي غزة المظلومين، مؤكدة على ضرورة محاكمة ومعاقبة القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة على ارتكابهم هذه الجرائم الفظيعة.

