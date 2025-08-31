الرئيس بزشكيان يتوجه الى الصين

وغادر مسعود بزشكيان طهران صباح الیوم الأحد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى متوجها إلى الصين وكان في وداعه كل من ممثل قائد الثورة الإسلامية حجة الإسلام "محسن قمي"، والنائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"ومجموعة من أعضاء الحكومة.

وتأتي زيارة بزشكيان للصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وخلال الزيارة الى الصين سيلقي الرئيس بزشكيان كلمة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويلتقي الرئيس الصيني وعددا من القادة والمسؤولين المشاركين على هامش القمة.

وستُعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2025 اليوم وغدا في تيانجين بالصين، بمشاركة مسؤولين من أكثر من 30 دولة.

وعلى هامش قمة هذا العام، سيعقد اجتماع آخر بعنوان "شنغهاي بلس" بمشاركة بعض الدول الأخرى.

وصرح مساعد وزير الخارجية الصيني، لي بين، في مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، انه سيحضر القمة كلٌ من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأكثر من 20 رئيس دولة.

وأصبحت جمهورية إيران الإسلامية عضوًا رسميًا في منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام ٢٠٢١.

والأعضاء الدائمون الآخرون في المنظمة هم: الصين، والهند، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وباكستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وبيلاروسيا.

