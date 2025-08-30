سكرتير مجلس الأمن الأرميني يلتقي وزير الخارجية الإيراني

والتقی غريغوريان الذي يزور طهران حاليا، وزير الخارجية الإيراني وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان سكرتير مجلس الأمن الأرميني التقى رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي "علي لاريجاني"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء "سيد عبد الرحيم موسوي".

وقال "غريغوريان" في لقائه الرئيس "بزشكيان" اليوم السبت : لقد كانت زيارة فخامتكم إلى يريفان ذات أهمية خاصة بالنسبة لجمهورية أرمينيا، حيث تم خلالها استعراض دقيق لجميع الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ووضع مسار واضح للتعاون المستقبلي بين البلدين.

كما نوه المسؤول الأمني الأرميني، بالطبيعة الستراتيجية للعلاقات الثنائية، مؤكدا استعداد يريفان لتوقيع وثيقة تعاون ستراتيجي شاملة بشأن آفاق هذه العلاقات.

