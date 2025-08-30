الكرملين يرحب بانضمام إيران الكامل إلى الاتحاد الأوراسي

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم السبت، في ردّ حصري على سؤال من مراسل وكالة "إرنا"من موسكو : يرحب الجانب الروسي بهذا الموقف.

وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا عارف، قد أعلن سابقًا أن طهران تسعى للحصول على عضوية دائمة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

