الكرملين يرحب بانضمام إيران الكامل إلى الاتحاد الأوراسي
معرف الأخبار : 1680077
رحب المتحدث باسم الكرملين "دیمیري بسكوف"، بتصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية في ايران بشأن اهتمام طهران بعضوية كاملة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم السبت، في ردّ حصري على سؤال من مراسل وكالة "إرنا"من موسكو : يرحب الجانب الروسي بهذا الموقف.
وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا عارف، قد أعلن سابقًا أن طهران تسعى للحصول على عضوية دائمة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.