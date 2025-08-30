الرئيس بزشكيان: تم إلى حد كبير تلافي مخاوف إيران بشأن التطورات الأخيرة في منطقة القوقاز

وأكد الرئيس بزشكيان أن مخاوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الأخيرة في منطقة القوقاز، وخاصةً مسألة وجود القوات الأجنبية في هذه المنطقة الحساسة، قد بُدّدت إلى حد كبير في ضوء التوضيحات والضمانات التي قدمها المسؤولون الأرمن، وقال: "يجب أن نتصرف بطريقة لا تسمح لأي قوة أجنبية بزعزعة العلاقات الودية والاستراتيجية بين البلدين".

وتابع الرئيس الايراني، معربا عن ارتياحه لتنفيذ مشروع ممر الشمال-الجنوب، مع إيلاء السلطات الأرمينية اهتماما خاصا بهذا الشأن، واعتبر إنجاز هذا المشروع خطوة مهمة في تعزيز التقارب الاقتصادي، بل وحتى السياسي، بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، مؤكدًا: "إن تسريع تفعيل الاتفاقيات الثنائية، لا سيما في مجال النقل بين إيران وأرمينيا، يُعدّ من أهم إنجازات هذه الزيارة، ومن أبرز نتائج المشاورات مع كبار المسؤولين الأرمينيين".

وأكد الدكتور بزشكيان أن "أهدافنا اليوم ترسم آفاقا مشرقة وآفاقا رحبة للبلدين"، وأضاف: "يجب تمهيد الطريق لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين رجال الأعمال الإيرانيين والأرمن أكثر من أي وقت مضى، بما يرفع حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين إلى أضعاف مستواها الحالي. ويمكن للبلدين، بالاعتماد على كفاءات النخب والأكاديميين، تجاوز مستوى تبادل السلع، والمضي قدمًا نحو الإنتاج المشترك للمنتجات التكنولوجية والتنافسية في مجالات جديدة، مثل التقنيات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو".

وأكد رئيس الجمهورية الاسلاميةا الايرانية في ختام حديثه: "يجب أن نتحرك بطريقة لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تعكر صفو العلاقات الودية والاستراتيجية بين البلدين".

وعقب الاجتماع، أعرب السيد أرمين غريغوريان، أمين مجلس الأمن القومي الأرميني، عن تقديره لجهود الرئيس الإيراني في تطوير العلاقات الثنائية، واعتبر هذا النهج ذا قيمة لبلاده، وقال: "كانت زيارة فخامتكم إلى يريفان ذات أهمية خاصة للحكومة الأرمينية، وخلالها تم بحث جميع جوانب العلاقات بين البلدين بدقة، ورسم مسار التعاون المستقبلي بوضوح".

وأكد أمين مجلس الأمن القومي الأرميني على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الإيرانية الأرمينية، وأعلن استعداد يريفان لتوقيع وثيقة تعاون استراتيجي شاملة بشأن هذه العلاقات.

كما أشار غريغوريان إلى الوجود النشط للشركات الإيرانية في أرمينيا، وأعرب عن أمله في نجاح مشاريع البنية التحتية والتنمية في بلاده بمشاركة هذه الشركات، مضيفًا: "أرمينيا مستعدة لزيادة حجم التبادلات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مرات عن مستواها الحالي".