أمين مجلس الأمن القومي الإيراني لنظيره الأرميني: نعارض أي تغيير بالجغرافيا السياسية للمنطقة وأي مساس بعلاقاتنا

استقبل الدكتور علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومستشار قائد الثورة الإسلامية، صباح اليوم السيد آرمن جريجوريان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرمني، حيث تم عقد جلسة محادثات بين الطرفين.

وفي هذا اللقاء، عبّر لاريجاني عن ارتياح الجمهورية الإسلامية لمستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية مع أرمينيا، وأكد على أهمية التعاون مع الجار الشمالي في إتمام مشروع الممر الشمالي-الجنوبي، وربط الخليج الفارسي بالبحر الأسود.

كما تحدث لاريجاني عن دعم إيران للحوار السلمي بين أرمينيا وأذربيجان، مشيراً إلى استراتيجيتها الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن إيران دائماً ما دعمت استقلال وقوة دول المنطقة من أجل الحفاظ على الأمن الإقليمي.

من جانبه، وصف جريجوريان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرمني، العلاقات بين البلدين بأنها غير مسبوقة، وأوضح أن هدفه من هذه الزيارة هو توسيع التعاون بين إيران وأرمينيا في كافة المجالات. كما أشار إلى رغبة أرمينيا في توقيع اتفاقية شاملة للعلاقات الاستراتيجية مع إيران في المستقبل القريب.

وأكد جريجوريان خلال اللقاء على خمس مبادئ رئيسية هي: سيادة الدول، احترام وحدة الأراضي، صلاحية القضاء الوطني، عدم تغيير الحدود، ومبدأ المعاملة بالمثل، مشيراً إلى استعداد يريفان لتقديم الضمانات اللازمة لإيران لضمان عدم التأثير على العلاقات بين البلدين ومعارضتها القوية لأي تغيير جيوسياسي في المنطقة.

وأشار جريجوريان إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مفاوضات السلام قد ضمنت بشكل واضح حصرية أرمينيا في القضايا الأمنية والعسكرية والجمارك.

endNewsMessage1