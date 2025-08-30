تفكيك خلية تابعة للموساد في شمال شرق إيران

وأكدت العلاقات العامة لفيلق الإمام الرضا (ع) في بيان لها أنه بعد فترة طويلة من التحقيقات المتواصلة والعمليات الاستخباراتية الدقيقة، تم الكشف عن هوية ثمانية أفراد مرتبطين مباشرة بجهاز الموساد الإسرائيلي، حيث تم إلقاء القبض عليهم.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأفراد قد تلقوا تدريبات تخصصية عبر الفضاء الافتراضي من عناصر تابعة للموساد، وقاموا خلال الأحداث الأخيرة المعروفة بـ"الدفاع المقدس" بإرسال معلومات حساسة عن مواقع حيوية وأهداف عسكرية، فضلاً عن تقديم معلومات حول شخصيات عسكرية بارزة، إلى ضباط الموساد.

وأوضح البيان أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، فضلاً عن استهداف وتدمير منشآت حيوية في مدينة مشهد المقدسة. إلا أن العمليات الاستخباراتية الدقيقة من قبل الحرس الثوري حالت دون تنفيذ هذه العمليات، وتم اعتقالهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم. كما تم ضبط كميات من المواد الأولية التي تُستخدم في صناعة الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك قذائف وبنادق وعبوات ناسفة.

وأشار البيان أيضاً إلى أن الخلية الإرهابية كانت على اتصال وتعاون مع جماعات انفصالية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وفي ختام البيان، جددت العلاقات العامة للحرس الثوري التذكير بقانون "مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني"، الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي في مايو 2020، والذي ينص على منع أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. كما دعت السلطات المواطنين، ولا سيما في محافظة خراسان الرضوية، إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون جاء في سياق تعزيز الأمن القومي الإيراني ومواجهة التهديدات التي يشكلها الكيان الصهيوني ضد إيران والمنطقة.

