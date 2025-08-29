إيران تدعو مجلس الأمن لرفض التلاعب السياسي الأوروبي وتؤكد التزامها بالدبلوماسية واحترام القانون الدولي

واشار عراقجي في رسالته الى بعض الادعاءات الكاذبة الواردة في الرسالة المؤرخة في 8 أغسطس/آب 2025، الموجهة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (المشار إليهم فيما يلي باسم "الترويكا") بشأن الوضع المتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015) وقال: إن الرسالة المذكورة، بتحريفها للحقائق، تُمثل محاولة أخرى لتمهيد الطريق لمسارين غير مبررين، ويشكلان ممارسة خطيرة تُقوّض مصداقية مجلس الأمن وقراراته وسلامته.

*تحريف الحقائق من قِبل "الترويكا"

واضاف: يجدر التأكيد على أن هذا السلوك لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال بالرجوع إلى التدابير التعويضية المشروعة والقانونية تمامًا التي اتخذتها جمهورية إيران الإسلامية، والتي نُفذت تدريجيًا وبشكل متناسب، وفي امتثال تام للإجراءات والحقوق المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك، من المفارقات أن رسالة الترويكا تكشف، دون قصد، عن ثغرتين أساسيتين في مبررات الترويكا لمحاولة محتملة لتفعيل ما يُسمى "الاستئناف التلقائي للعقوبات":

أ) تسلسل الأحداث مهم

من خلال الادعاء الكاذب بأن "إيران لم تُفعّل آلية فض النزاعات إلا في يوليو/تموز 2020"، تسعى الترويكا إلى تشويه الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إيران، وتشويه تسلسل الأحداث، وفي الوقت نفسه إخفاء حقيقة أن جمهورية إيران الإسلامية قد فعّلت آلية فض النزاعات رسميًا في رسالتها المؤرخة في 10 مايو/أيار 2018. وقد أدى هذا الإعلان إلى عقد اجتماعات اللجنة المشتركة واتخاذ خطوات أخرى متوقعة للتنفيذ الكامل للآلية. أكدت إيران في 21 أغسطس/آب 2018، على ضرورة تفعيل المادة 36، أنها سبق أن "لجأت إلى آلية تسوية المنازعات بموجب المادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، ولهذا الغرض انعقدت اللجنة المشتركة على مستوى المديرين السياسيين ووزراء الخارجية في 25 مايو/أيار و6 يوليو/تموز 2018 على التوالي".

بإثارة مسألة التسلسل، تُقرّ الترويكا ضمنيًا بأهمية ترتيب تفعيل آلية تسوية المنازعات من قِبل الأطراف المختلفة؛ وأن التدابير المتخذة بموجب المادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة لا يُمكن أن تُشكّل أساسًا لتبرير التدابير المضادة من قِبل الأطراف الأخرى. باختصار، تُقرّ حجة الترويكا نفسها بأنه لا يُمكن اللجوء إلى التدابير التعويضية ردًا على التدابير التعويضية السابقة من قِبل الطرف الآخر، وأن هذا الاستناد غير مقبول وغير قابل للتطبيق.

ب) ادعاءٌ خاطئ مبني على ضرورة الاعتراف بتفعيل آلية فض النزاعات

بادعاءٍ كاذبٍ بأن "أيَّ سبيلٍ آخرَ إلى هذه الآلية لم يُعترف به من قِبَل أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة، لا في ذلك الوقت ولا اليوم"، تُشير الترويكا إلى أن صلاحية تفعيل آلية فض النزاعات تتطلب توافقًا بين أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة. وبناءً على هذا المنطق، فإن محاولة الترويكا نفسها لتفعيل الآلية أو إعادة فرض العقوبات تلقائيًا ستكون باطلة، إذ لم يُعترف بها صراحةً من قِبَل أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة الآخرين.

إذا كانت هناك حالةٌ واحدةٌ فقط لتفعيل آلية فض النزاعات تُعتبر صالحةً ومعترفًا بها ومستنفدةً تمامًا، فهي الحالة التي بادرت بها جمهورية إيران الإسلامية في 10 مايو/أيار 2018. وقد أدى هذا الإجراء إلى عقد اجتماعٍ استثنائيٍّ للجنة المشتركة في 25 مايو/أيار 2018 واجتماعٍ على مستوى وزراء الخارجية في 6 يوليو/تموز 2018، وكلاهما بناءً على طلب إيران. في أعقاب هذه الاجتماعات، ذكرت جمهورية إيران الإسلامية في العديد من المراسلات، بما في ذلك رسائل مؤرخة 21 أغسطس و6 نوفمبر 2018، بالإضافة إلى رسالة مؤرخة 7 أبريل 2019، أنها استندت إلى المادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وأنه إذا استمر الفشل الجوهري للأطراف الأخرى، فإنها ستمارس حقوقها و"تتوقف تدريجيًا ووفقًا للجدول الزمني المتوقع عن تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

إن رسالة الترويكا نفسها تُبطل نفسها في الواقع. إن محاولتهم لتفعيل آلية حل النزاعات، والتي صاحبها فشلهم المستمر، كانت بمثابة "إجراء تعويضي لإجراء تعويضي" لم يعترف به جميع أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة ولم يُنفذ بالكامل.

وكما هو مفصل في الرسالة المؤرخة 29 يناير 2020 من وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية آنذاك إلى منسق خطة العمل الشاملة المشتركة (المرفقة)، فقد قامت إيران بتفعيل آلية حل النزاعات واستنفدتها بالكامل بشكل فعال ورسمي قبل وقت طويل من بدء إجراءاتها التصحيحية؛ ولم يحدث هذا إلا عندما اتضح استحالة معالجة القضايا الناشئة عن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض عقوبات على إيران من قبل أطراف أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن استناد الترويكا إلى آلية فض النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة، بالإشارة إلى رسالتها المؤرخة في 14 يناير/كانون الثاني 2020، ردًا على الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إيران منذ مايو/أيار 2019، هو أمر مضلل تمامًا وغير ذي صلة. وكما هو واضح في العديد من المراسلات، فإن قرار جمهورية إيران الإسلامية بتعليق التزاماتها كان متوافقًا مع الحقوق المنصوص عليها في المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان ردًا مشروعًا وقانونيًا على الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض عقوباتها غير القانونية. لذلك، من غير المنطقي تمامًا أن تعتبر الترويكا قرارها بعدم تنفيذ التزاماتها أو محاولة تفعيل إعادة فرض العقوبات تلقائيًا ردًا على الإجراءات التصحيحية المشروعة لإيران، والتي جاءت بعد عام كامل من الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة وفشل الاتحاد الأوروبي والترويكا في تنفيذ التزاماتهما.

اعلنت جمهورية إيران الإسلامية صراحةً ورسميًا في مناسبات عديدة لمنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ومن خلاله لأعضاء آخرين، أنها استندت إلى المادة 36 من الاتفاق وآلية تسوية النزاعات الخاصة به. وعلى وجه الخصوص، ذكرت إيران في رسالتها المؤرخة في 29 يناير/كانون الثاني 2020 أنها استنفدت جميع السبل المنصوص عليها في المادة 36. كما أقر اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى وزراء الخارجية في 6 يوليو/تموز 2018 بالقضايا التي أحالتها إيران إلى اللجنة المشتركة على أنها "قضايا عالقة"، واعتمدت لاحقًا مجموعة من الالتزامات في هذا الصدد. لا تزال هذه القضايا "عالقة" حتى يومنا هذا، ولم يتم التوصل إلى أي نتيجة تُرضي إيران، بصفتها الطرف المشتكي. ولا يُمكن اعتبار القضايا التي لا تزال عالقة بالنسبة لإيران أساسًا لقرار الترويكا بتفعيل إعادة فرض العقوبات تلقائيًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحقائق لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الحقوق الحصرية لجمهورية إيران الإسلامية بموجب المادة 26 من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تنص صراحةً على أن إيران "ستعتبر إعادة فرض العقوبات سببًا لتعليق التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة هذه، كليًا أو جزئيًا".

وعلى عكس سلوك الترويكا سيئ النية، فإن إجراءات جمهورية إيران الإسلامية، التي اتُخذت امتثالًا تامًا لحقوقها بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق من خلال إجبار الأطراف على الامتثال، وليس إلى تقويضه. قدمت إيران معلومات كافية، وشاركت بحسن نية في اجتماعات عديدة للجنة المشتركة، ونظمت إجراءاتها بطريقة قابلة للتراجع، وواصلت اتصالاتها الدبلوماسية بهدف استعادة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف. إن وصف الترويكا لهذه الإجراءات المشروعة بصفة "عدم تنفيذ الالتزامات" هو بمثابة الغفلة عن مسؤوليتها في تفعيل هذا المسار المشروع.

*يجب أن ينتهي العمل بالقرار 2231 في "تاريخ انتهاء صلاحيته".

في إطار سياستها المتمثلة في استخدام الاستئناف التلقائي للعقوبات كوسيلة ضغط لانتزاع تنازلات من الآخرين، اقترحت الترويكا تمديدًا محدودًا "للأحكام ذات الصلة من قرار مجلس الأمن 2231" شريطة أن تلبي إيران مطالب محددة؛ إلا أن جمهورية إيران الإسلامية تؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة انتهاء العمل بالقرار 2231 وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه فيه.

إن أي محاولة أخرى تتعارض مع الحقائق وتتجاهل الهدف النهائي للقرار ستؤدي إلى إجراءات غير سليمة في عمل مجلس الأمن وستزيد من حدة الخلافات داخله. ومن البديهي أنه في مثل هذا السيناريو غير المواتي، سترد جمهورية إيران الإسلامية بحزم وتناسب، مع مراعاة مصالحها الوطنية العليا.

تدعو جمهورية إيران الإسلامية مجلس الأمن إلى الالتزام الكامل بالجداول الزمنية الملزمة المنصوص عليها في القرار 2231، وذلك لاستكمال أحكامه على النحو المنشود، مما يمهد الطريق لاستئناف الحوار الدبلوماسي في جو بناء أكثر، بعيدًا عن الإكراه والتهديدات.

*إيران منفتحة دائمًا على الدبلوماسية

تؤمن جمهورية إيران الإسلامية إيمانًا راسخًا بأن الدبلوماسية لا تزال السبيل الأكثر فعالية وكفاءة لحل النزاعات. وكما تم التأكيد عليه في اجتماع نواب وزير الخارجية الإيراني مع المديرين السياسيين للاتحاد الأوروبي والترويكا في إسطنبول بتاريخ 25 يوليو/تموز، تجدد جمهورية إيران الإسلامية التزامها بالحوار الدبلوماسي الهادف بهدف التوصل إلى اتفاق جديد؛ اتفاق يحترم حقوق إيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، ويعالج جميع الشواغل المشتركة، بما في ذلك العقوبات الجائرة التي تستهدف سبل عيش الشعب الإيراني ورفاهه.

ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى رفض التلاعب السياسي غير المبرر، والعمل على صون سلامة القانون الدولي وسلطة مجلس الأمن. إن الطريق إلى الأمام يكمن في الاحترام المتبادل، لا الإكراه.

وفي الختام ، دعا عراقجي الى تسجيل هذه الرسالة وتعميمها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن.

