إيرواني: إيران لن تتفاوض ابدا تحت التهديد أو الإكراه... اقتراح روسيا والصين خطوة عملية

وصرّح أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، للصحفيين يوم الجمعة بالتوقيت المحلي: "أمس، كان وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، من خلال إرسالهم رسالة إلى مجلس الأمن واستدعائهم ما يسمى بعملية الإعلان عن العودة التلقائية للعقوبات، يسعون فقط إلى ابتزاز إيران وممارسة الضغط السياسي عليها".

وأضاف: في الوقت نفسه، طلبت فرنسا وبريطانيا أيضًا عقد اجتماع مغلق للمجلس لتبرير هذا الإجراء غير القانوني ذي الدوافع السياسية وتحويل المجلس إلى أداة ضد إيران لخدمة أغراضهما. وقد انتهى الاجتماع للتو.

وتابع قائلا: قبل الاجتماع، كرر ممثلو الدول الأوروبية الثلاث، وهم حاضرون هنا ويغمضون أعينهم عن أوجه قصورهم وعدم امتثالهم الأساسي للاتفاق النووي والقرار 2231، اتهامات لا أساس لها من الصحة. كانت هذه محاولة يائسة ومضللة أخرى لتشويه الحقائق القائمة وإضفاء الشرعية على أفعالهم السياسية.

وأكد إيرواني: ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضًا قاطعًا وتدين الإجراء غير القانوني الذي اتخذته فرنسا وألمانيا وبريطانيا للإعلان عن بدء عملية إعادة فرض العقوبات. هذا الإجراء يلتف على آلية فض النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة. هذه محاولة غير قانونية لإحياء القرارات الملغاة، وتُعدّ انتهاكًا واضحًا للقرار 2231.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "إن الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي سند قانوني أو أخلاقي للجوء إلى ما يُسمى بـ"الإعادة التلقائية للعقوبات". وإعلانها عن بدء عملية "سناب باك" باطلٌ من حيث الأساس".

وأكد أن آلية فضّ النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة هي عملية تدريجية. وقد صُممت هذه الآلية تحديدًا لمنع إساءة استخدام أطراف، مثل الدول الأوروبية الثلاث، التي لم تلتزم بالتزاماتها.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "أكّد بعض أعضاء المجلس، ومن بينهم الصين وروسيا، أن الدول الأوروبية الثلاث لم تتبع الإجراء الصحيح. هذه خطوة خاطئة وسياسية ضد إيران. كانت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أول من انتهك خطة العمل الشاملة المشتركة؛ ولا يمكنهم الآن ادعاء حسن النية".

وأضاف إيرواني: لطالما أبلغت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بصفته منسق خطة العمل الشاملة المشتركة، بالعديد من حالات الفشل الجوهري وعدم الامتثال من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على مدار السنوات الماضية. وقد وُثِّقت هذه الانتهاكات الجسيمة لخطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 توثيقًا كاملًا.

وأكد أن إجراءات إيران التصحيحية كانت تدريجية ومتناسبة وقانونية تمامًا. إن تصرف الدول الأوروبية الثلاث هو تحريف للواقع؛ إنه يكافئ المخالف ويعاقب المتضرر.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: الوضع واضح؛ انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة. فشل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بالتزاماتها. حتى أنهم فرضوا عقوبات جديدة وغير قانونية. تحلّت إيران بأقصى درجات ضبط النفس. شاركت في المفاوضات والتزمت بالدبلوماسية. فشل المحادثات كان بسبب سلوك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، وليس إيران.

واستذكر إيرواني: بينما كانت إيران تسعى للدبلوماسية، تعرضت منشآتها النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجوم. وقد حظي هذا العدوان بدعم الولايات المتحدة وبررته الدول الأوروبية الثلاث. ومع ذلك، لم تتخلَّ إيران عن الدبلوماسية. وواصلنا التعاون مع الدول الأوروبية الثلاث والوكالة. وما زلنا منفتحين على مفاوضات عادلة.

وأكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "إن المحاولة المتهورة للجوء إلى ما يسمى بـ"الاستئناف التلقائي للعقوبات" تقوض هذه الجهود. سيُقابل هذا الإجراء برد حاسم ومتناسب. وإيران مستعدة للتعاون البنّاء مع الأعضاء الملتزمين بالدبلوماسية والعدالة والسلام".

وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "إيران ملتزمة بالدبلوماسية، لكنها لن تتفاوض أبدًا تحت التهديد أو الإكراه. إن أساليب الضغط مصممة لفرض الإملاءات، وليس لحل المشاكل - وإيران لن تستسلم لها أبدًا".

وأكد إيرواني: "نعتقد أن القرار 2231 يجب أن يُنفذ وفقًا لأحكامه الأصلية ودون تلاعب سياسي. لا تزال إيران ملتزمة بالطاقة النووية السلمية وبالتعاون الدولي، لكنها ستتمسك بحقوقها بحزم. يجب ألا يسمح مجلس الأمن باستغلاله من قبل منتهكي القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة.

وقد أرسلت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، رسميًا "إخطارًا" إلى مجلس الأمن الدولي لتفعيل آلية الزناد "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، معلنةً استعدادها للتفاوض مع جمهورية إيران الإسلامية بشأن اتفاق نووي خلال الثلاثين يومًا القادمة، مما قد يوقف إعادة فرض العقوبات.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد وجّه رسالةً إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن التفسير الخاطئ من قِبل الترويكا لآلية تسوية النزاعات الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة والمسائل المتعلقة بالقرار 2231، قائلاً: "ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى رفض التلاعبات السياسية غير المبررة والعمل على حماية سلامة القانون الدولي وسلطة مجلس الأمن. إن الطريق إلى الأمام يكمن في الاحترام المتبادل، لا في الإكراه".

وأكد عراقجي: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هذا السلوك بالإشارة إلى التدابير التعويضية المشروعة والقانونية تمامًا التي اتخذتها جمهورية إيران الإسلامية، والتي نُفذت تدريجيًا وبشكل متناسب، مع الامتثال الكامل للإجراءات والحقوق المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك، فإن رسالة الترويكا، تكشف بطريقة ساخرة، من غير قصد، عن عيبين أساسيين في منطق الترويكا لمحاولة محتملة للجوء إلى ما يسمى بـ"العودة التلقائية للعقوبات".

