عراقجي متوجها الى نظرائه الاوروبيين: ايران سترد على إجرائكم غير القانوني

وكان وزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، قد اعلنوا قبل ساعات في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، نيتهم تبليغ مجلس الامن الدولي رسميا ببدء العملية المعروفة بـ فض النزاع ضمن الاتفاق النووي. واعلنوا في الوقت ذاته جهوزيتهم للتوصل الى حل دبلوماسي خلال الـ 30 يوما المقبلة لتسوية الموضوعات والحد من عودة العقوبات الأممية.

واعتبر الوزير عراقجي اجراء الدول الاوروبية الثلاث في هذا المجال بانه غير مبرر وغير قانوني ويفتقر الى أي اساس حقوقي.

وذكّر عراقجي بالاداء المسؤول والقائم على النية الحسنة لايران في الالتزام بالدبلوماسية لتسوية القضايا المتعلقة بالموضوع النووي وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ولحفظ وتوفير حقوقها ومصالحها القومية، سترد بشكل مناسب على هذا الاجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الاوروبية الثلاث.

واكد رئيس الدبلوماسية الايرانية على جدية ايران في الدفاع عن مصالحها وحقوقها القانونية وفقا للقانون الدولي ومعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، معربا عن امله بان تقوم الدول الاوروبية الثلاث من خلال اعتماد توجه مسؤول ودرك الحقائق السائدة، باصلاح إجرائها غير الصائب خلال الايام المقبلة بصورة ملائمة.