روسيا تقترح تمديد قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانتسكي أن موسكو اقترحت في الأمم المتحدة تمديد عمل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأفادت “RT” ان بوليانسكي قال في تصريح للصحفيين: “لا يتعلق الأمر بتخفيف العقوبات لمدة ستة أشهر، ولكن بتمديد عمل القرار 2231. وفي الواقع، تريد روسيا والصين، كطرفين مسؤولين في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، منح مساحة أكبر للدبلوماسية وتوفير فرص للبحث الدبلوماسي عن حل لهذه المشكلة.”

وأضاف: “نعتقد أن اختيار المجتمع الدولي يجب أن يكون لصالح السلام والدبلوماسية، وليس لصالح الحرب، وهذا بالضبط ما يتعلق به مشروع قرارنا… يتم توزيع النسخة الثانية (من مشروع القرار) على أعضاء مجلس الأمن الآن، بينما نتحدث. نأمل أن يحظى بالقبول.”

وكما يظهر في الوثيقة التي تم توزيعها، تقترح روسيا تمديد عمل القرار المعني لمدة ستة أشهر، حتى 18 أبريل 2026.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد أفاد سابقا بأن طهران تدرس مشروع القرار المعني.

وفي 22 أغسطس الجاري، أجرى وزيرا الخارجية الروسي والإيراني سيرغي لافروف وعباس عراقجي، مكالمة هاتفية ناقشا خلالها الموضوع النووي، وعلى وجه الخصوص موعد انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر 2025.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، متحدثا عن فكرة تمديد عمل القرار، أن “قرارا بهذا الشأن سيتخذه أعضاء مجلس الأمن الدولي”.