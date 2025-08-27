برلماني إيراني: أرمينيا ترفض وجود القوات الأمريكية في ممر القوقاز الجنوبي

وفي معرض الاشارة الى تفاصيل اجتماع اللجنة النيابية اليوم، اشار رضائي الى تصريحات مدير الشؤون الاوراسية بوزارة الخارجية الذي قدم خلالها تقريرا عن اخر التطورات في منطقة القوقاز وخاصة الممر الذي يصل بين جمهوريتي ارمينيا واذربيجان، مع الاخذ بعين الاعتبار مواقف وهواجس الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

واشار المسؤول البرلماني، الى تصريحاته وزير الخارجية سيد عباس عراقجي خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم؛ مبينا ان عراقجي قدم تقريرين، الاول حول تطورات القوقاز والممر بين ارمينيا واذربيجان، حيث قال "نحن نرفض اي تغير جيو- سياسي وحدودي، او انتهاك لسيادة الدول في منطقة القوقاز".

وتابع رضائي : لقد اكد وزير الخارجية امام اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي، بأن المواقف الثابتة للجمهورية الاسلامية الايرانية، جاءت في البيان المشترك الصادر عن ارمينيا واذربيجان؛ والذي يؤكد على عدم تغيير في الحدود، واحترام سيادة ووحدة اراضي الدول الاقليمية، والاهلية القضائية لدولة ارمينيا فيما يخص هذا المسار والاجراء المتبادل.

ومضى رضائي الى القول فيما يتعلق بالقضايا الأمنية ذات الصلة، انه "وفقا لتصريحات وزير الخارجية (الايراني)، فإن أرمينيا لا تسمح بوجود قوات أمنية أمريكية، والنقطة التالية هي أن اتفاقية الشراكة الستراتيجية مع أرمينيا قيد الإعداد حاليًا".

