مسؤول إيراني: مفتشو الوكالة يشرفون على استبدال وقود بوشهر بعد موافقة الأمن القومي

وأوضح كمالوندي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء : إن هذا الإجراء يأتي في سياق تنفيذ الجدول الزمني المحدد للمحطة النووية في بوشهر (جنوب إيران)، وضمان تزويد شبكة الكهرباء بالقدرة اللازمة وفي الوقت المناسب؛ مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إشراف مفتشي الوكالة الدولية على عملية تبديل الوقود هناك.

وأضاف هذا المسؤول : من البديهي ان أي عملية تفتيش ستجري بعد التوصل إلى تفاهم بين طهران والوكالة الدولية، حول إطار التعاون ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وذلك استنادا إلى قرار البرلمان الإيراني الأخير.

