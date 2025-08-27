مسؤول إيراني: مفتشو الوكالة يشرفون على استبدال وقود بوشهر بعد موافقة الأمن القومي
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية "بهروز كمالوندي"، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشرفون على استبدال وقود محطة بوشهر النووية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وضمن إطار التعاون القانوني بين إيران والوكالة.
وأوضح كمالوندي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء : إن هذا الإجراء يأتي في سياق تنفيذ الجدول الزمني المحدد للمحطة النووية في بوشهر (جنوب إيران)، وضمان تزويد شبكة الكهرباء بالقدرة اللازمة وفي الوقت المناسب؛ مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إشراف مفتشي الوكالة الدولية على عملية تبديل الوقود هناك.
وأضاف هذا المسؤول : من البديهي ان أي عملية تفتيش ستجري بعد التوصل إلى تفاهم بين طهران والوكالة الدولية، حول إطار التعاون ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وذلك استنادا إلى قرار البرلمان الإيراني الأخير.