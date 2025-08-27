عراقجي: دخول مفتشي الوكالة إلى إيران بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ولا اتفاق نهائي مع الوكالة

و أشار "عباس عراقجي" في مقابلة إلى تصريحات مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران وقال إن القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي قد جعل التعاون مع الوكالة، مشروطا بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي وبناء على ذلك، ووفقا للقانون، تُحال جميع طلبات الوكالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للبت فيها.

وأضاف: الآن تم اتخاذ القرارات بشأن استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة، والتي يجب أن تتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي نوع من التعاون سيكون في إطار قانون مجلس الشوری الإسلامي لخدمة مصالح الشعب الإيراني.

وقال فيما يتعلق بتصريحات ممثل أهالي طهران في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم بشأن الانتهاء من صياغة نص اتفاقية التعاون بين إيران والوكالة بشأن الآلية الجديدة: لم يتم الموافقة بشكل نهائي على نص الاتفاق بعد؛ فقد جرى تبادل بعض الآراء بين الجانبين، وقدمت آراء الوكالة كتابيا عدة مرات، ومن الطبيعي في أي تفاوض أن يتبادل الطرفان وجهات نظرهما حتى يصلا إلى نتيجة من خلال التفاوض.

وتابع قائلا: لا أعلم من أين جاء النص الذي ذكره النائب المحترم، ولكن لا بد من القول إن هذا النص ليس هو النص الذي يتم التفاوض عليه والاتفاق عليه.

وقال عراقجي فیما يتعلق بمحور لقائه اليوم مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي : اليوم، كان هناك تبادل جيد لوجهات النظر حول قضية أرمينيا وأذربيجان والاتفاق المبرم بينهما، والمفاوضات النووية مع الأوروبيين، والمفاوضات مع الوكالة، والمناقشات حول آلية "سناب باك" وتمديدها، وقد قدم النواب تعليقات مفيدة.

