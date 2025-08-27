حرس الثورة الإسلامیة: القضاء علی عدد من الإرهابيين في سيستان وبلوشستان
معرف الأخبار : 1678686
أعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية مقتل واعتقال عدد من الإرهابيين خلال ثلاث عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.
وأعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية: أن قوات مقر القدس، بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن، اشتبكت صباح اليوم مع عناصر من الجماعات الإرهابية خلال ثلاث عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان.
و أضافت أن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين واعتقال عدد آخر.