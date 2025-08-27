حرس الثورة الإسلامیة: القضاء علی عدد من الإرهابيين في سيستان وبلوشستان

وأعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية: أن قوات مقر القدس، بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن، اشتبكت صباح اليوم مع عناصر من الجماعات الإرهابية خلال ثلاث عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان.

و أضافت أن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين واعتقال عدد آخر.

