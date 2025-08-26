إيران تُنتج أكثر من ٧٠ دواء إشعاعيا وتوسع استخداماته في التشخيص والعلاج
أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي عن تحقيق إنجاز طبي وعلمي جديد يتمثّل في إنتاج وتوفير أكثر من ٧٠ نوعًا من الأدوية الإشعاعية داخل البلاد، مؤكّدًا أن هذه المستحضرات تُستخدم اليوم في أكثر من ٢٢٠ مركزًا طبيًا نوويًا، فيما دخل نحو ٢٠ منها مرحلة الأبحاث والاختبارات السريرية، لتلبية حاجات التشخيص والعلاج والتسكين محليًا وللتصدير أيضًا.
وقال إسلامي الیوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين على هامش مراسم احياء يوم الطبيب الوطني : إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لديها القدرة على شراء وتوزيع وتوريد المنتجات الصيدلانية المشعة، بحيث يتم إرسال البعض من هذه المنتجات إلى دول أخرى.
وتابع : في الوقت الحالي، يتم توفير أكثر من ٧٠ نوعًا من الأدوية الإشعاعية للمراكز الطبية النووية في البلاد، ويستفيد أكثر من ٢٢٠ مركزًا من هذه الإمكانية.
واوضح مساعد الرئيس الايراني : لقد تم تطوير هذه الأدوية الإشعاعية في ثلاثة مجالات : التشخيصية، التسكينية، والعلاجية.
كما أشار رئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية، الى أن حوالي ٢٠ نوعًا من الأدوية الإشعاعية المنتجة محليا، دخلت بالفعل حيّز البحث والاختبارات السريرية.