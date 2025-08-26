إيران تُنتج أكثر من ٧٠ دواء إشعاعيا وتوسع استخداماته في التشخيص والعلاج

وقال إسلامي الیوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين على هامش مراسم احياء يوم الطبيب الوطني : إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لديها القدرة على شراء وتوزيع وتوريد المنتجات الصيدلانية المشعة، بحيث يتم إرسال البعض من هذه المنتجات إلى دول أخرى.

وتابع : في الوقت الحالي، يتم توفير أكثر من ٧٠ نوعًا من الأدوية الإشعاعية للمراكز الطبية النووية في البلاد، ويستفيد أكثر من ٢٢٠ مركزًا من هذه الإمكانية.

واوضح مساعد الرئيس الايراني : لقد تم تطوير هذه الأدوية الإشعاعية في ثلاثة مجالات : التشخيصية، التسكينية، والعلاجية.

كما أشار رئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية، الى أن حوالي ٢٠ نوعًا من الأدوية الإشعاعية المنتجة محليا، دخلت بالفعل حيّز البحث والاختبارات السريرية.

