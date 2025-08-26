اللواء موسوي: إيران مستعدة للتعاون مع باكستان للقضاء على الإرهاب

وأعرب اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، في اتصال هاتفي اليوم مع الجنرال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، عن تعاطفه مع شعب هذا البلد بسبب الخسائر والأضرار التي سببتها الفيضانات الأخيرة، وقال: سنقدم بكل فخر أي مساعدة يمكن أن تقدمها قواتنا المسلحة لإخواننا الأعزاء في باكستان.

وفيما يتعلق بالقضايا الثنائية بين إيران وباكستان، تابع اللواء موسوي: توجد علاقات جيدة جدًا بين البلدين على مختلف المستويات، وخاصة على أعلى مستوى، ويمكن اعتبارها مثالًا للعلاقات الأخوية.

وواصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة حديثه مشددًا على ضرورة تأمين الحدود المشتركة بين إيران وباكستان، مؤكدًا: "للأسف، ازدادت تحركات الجماعات الإرهابية على جانبي الحدود، ونحن مستعدون للتعاون للقضاء على الإرهاب في هذه المنطقة وتأمين الحدود المشتركة".

وأعرب عن تقديره لمواقف باكستان ودعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المقدس الذي استمر 12 يومًا، وقال: "نتوقع اتخاذ إجراءات عملية ضد الإرهابيين في ضوء هذا التعاون الثنائي. بالطبع، اتُخذت بعض الإجراءات في الماضي والتي ينبغي تعزيزها وتعويض أوجه القصور".

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أعرب قائد الجيش الباكستاني أيضًا عن تقديره لتعاطف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة مع الشعب الباكستاني.

واختتم الجنرال عاصم منير حديثه قائلاً: نحن نتفق معكم تماماً بشأن أمن الحدود، ويجب أن نحول الحدود الباكستانية الإيرانية إلى حدود صداقة وأخوة وتنمية اقتصادية، وسنفعل ذلك بالتأكيد من خلال التعاون مع بعضنا البعض.