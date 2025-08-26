الأمن البرلمانية: لا ينبغي السماح للوكالة الدولية بتمهيد الطريق لهجمات جديدة ضد إيران

وشددت اللجنة في بيانها على أن الشعب الإيراني العظيم لن ينسى أبداً خرق رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومواقفه المنحازة للكيان الصهيوني المجرم، إذ بدلاً من إدانة الهجمات التي شنّتها أمريكا والكيان الصهيوني على المراكز النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اختار صمتاً مؤسفاً، مخالفاً لواجباته القانونية.

وأضاف البيان: إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إذ تجدد إدانتها لغروسي الذي أصبح أداة بيد أمريكا والكيان الصهيوني، تطالب وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالعمل بدقة وفق قانون مجلس الشورى القاضي بتعليق التعاون مع الوكالة.

وختم البيان بالتأكيد: "في الحقيقة، نحن لا نثق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا ينبغي السماح لها بأن تكون أداة لتمهيد الطريق أمام هجمات جديدة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد المراكز النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".