بزشكيان:‌ إيران لم ولن تسعى أبدا لامتلاك سلاح نووي

وأجرى الرئيس الروسي، اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني، حيث استعرض خلاله أبرز نقاط ونتائج محادثاته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي في ألاسكا.

وأشار "بوتين"، في هذا الاتصال، إلى أن محادثاته في ألاسكا أسفرت عن نتائج جيدة، وإذا تم تطبيقها بالكامل، فسيتم حل قضية أوكرانيا؛ مضيفا أن "حوارنا في هذا الاجتماع كان بالكامل حول القضية الأوكرانية".

ووصف بوتين، مسار العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه بنّاء ومتنام باستمرار؛ مبينا أن "التبادل التجاري بين البلدين شهد في الأشهر الستة الأولى من هذا العام نموا بنسبة 11 في المئة كما أن التعاون في المجالات الأخرى، بما في ذلك مشروع سكة حديد رشت-أستارا يشهد تقدما ملحوظا".

واضاف، أن "التعاون بين البلدين في مجال محطة بوشهر النووية (جنوب ايران) يسير بشكل مُرض"؛ مؤكدا أن جميع أوجه التعاون الفني تتم في الموعد المحدد كما يجري حاليا نقل الوقود الجديد للمحطة.

وشدد الرئيس الروسي على أن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تخصيب اليورانيوم أمر أساسي وحتمي بالنسبة لروسيا؛ معربا عن أمله في أن تصل المفاوضات حول قرار 2231 إلى نتيجة مرضية.

من جانبه، أعرب الرئيس "بزشكيان" خلال هذا الاتصال الهاتفي عن ارتياحه لتصريحات بوتين حول نتائج محادثات ألاسكا؛ آملا بأن تؤدي الاتفاقات التي تم التوصل إليها إلى حل سريع للقضية الأوكرانية.

وأكد الرئيس الإيراني أنه يتابع شخصيا تسريع تنفيذ مشروع الطريق السككي "رشت-أستارا" والاتفاقيات الأخرى الموقعة بين البلدين؛ مشيرا إلى أن "إيران، فضلا عن التعاون الثنائي مع روسيا، تعتبر المنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي ومجموعة الـ بريكس، أرضية مناسبة للتعاون مع الدول الأعضاء، خاصة روسيا والصين، في مواجهة فاعلة للنزعات الأحادية".

وأشار بزشكيان إلى زيارته الأخيرة لجمهورية أرمينيا؛ مبينا أن "رئيس الوزراء الأرميني أكد له أن المحادثات والاتفاقات الأخيرة بين بلاده وجمهورية أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية، قد أخذت في الاعتبار بالكامل ملاحظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا".

وختم رئيس الجمهورية حديثه الهاتفي مع بوتين اليوم، بالقول : أعتقد أن إطار محادثات 3+3 بمشاركة إيران وروسيا سيكون آلية أكثر فاعلية لحل قضايا منطقة القوقاز.

