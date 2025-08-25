على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ عراقجي يلتقي وزيري خارجية باكستان والبحرين

وتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى جدة أمس الأحد، على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف هذا الاجتماع إلى استعراض الكارثة الإنسانية في غزة، وتنسيق تقديم المساعدات العاجلة، ودراسة الأبعاد القانونية والسياسية لنية الكيان الصهيوني احتلال غزة بشكل دائم.

endNewsMessage1