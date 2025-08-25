عراقجي والعراقي يؤكدان على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء أزمة غزة

والتقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" الذي سافر إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين 25 اب/اغسطس، مع وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" وأجرى محادثات على هامش الاجتماع.

وقدم وزير خارجية بلادنا شكره وتقديره للحكومة والشعب العراقي على استضافتهم الكريمة لزوار الأربعين واعتبر هذه المناسبة العظيمة رمزاً لتضامن وقوة الشيعة في العالم.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية توسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقيات الثنائية، وخاصة مذكرة التفاهم الأمنية واستكمال مشروع سكة ​​حديد شلمجة - البصرة.

وتوجه وزير الخارجية إلى جدة امس الأحد على رأس وفد دبلوماسي لحضور اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يهدف الاجتماع إلى دراسة الكارثة الإنسانية في غزة، وتنسيق تقديم المساعدات العاجلة، ودراسة الأبعاد القانونية والسياسية لنية الکیان الصهيوني احتلال غزة بشكل دائم.

