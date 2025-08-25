الرئيس الإيراني:‌ أمريكا و الكيان الصهيوني يسعيان لإثارة الفتنة بيننا وبين جيراننا

وخلال كلمته في مراسم تجديد العهد والولاء مع مبادئ الامام الخميني (رض) في مزاره الشريف بطهران، قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان: إن واجبنا جميعا هو خدمة الناس وإبداء المودة لهم،و إذا استطعنا مراعاة الإنصاف في سلوكنا سننجح في خدمة الشعب والمجتمع، وكلنا هنا من أجل أن نكون خدّاما للشعب.

وشدد الرئيس بزشكيان على أن خدمة الشعب والإصغاء إلى أصواتهم واجب عام على الجميع، معتبرا أن ما يمكن أن يحقق النجاح هو الوحدة والانسجام الوطني، وكل ما يضر بهذه الوحدة أمر مرفوض، موضحا أنه إذا تحققت الوحدة، فلن يجرؤ الأعداء والكيان الصهيوني على الاعتداء أو التجاوز ضد الوطن.

وعبر رئيس الجمهورية عن تقديره لدعم قائد الثورة الإسلامية للحكومة الرابعة عشرة، مؤكدا أن التوجيهات والرعاية التي أبداها سماحته تجعل مسؤولية الحكومة أثقل في مواصلة مسيرة الثورة وتحقيق أهداف الإمام الراحل.

وأضاف الرئيس بزشكيان أن الآراء المختلفة يجب أن تُطرح، لكن المعيار هو من ينجح عملياً في الميدان. السعي للسلطة ليس هدفنا، بل الخدمة الحقيقية للشعب.

وتابع: "المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة ثقيلة، ونسأل الله العون لمواصلة هذا الطريق. أنا مؤمن بأننا بتعاون الناس وتدبيرهم، وبدعم القيادة، قادرون على تجاوز الصعاب".

وحذّر الرئيس بزشكيان من خطابات قد تضر بالوحدة الوطنية قائلا: أي كلام يهدد وحدة الداخل أو وحدة المسلمين وخُلق حسن الجوار، هو خيانة للطريق الذي نسلكه.

وأوضح أن "الكيان الإسرائيلي وأمريكا يسعيان لإثارة الفتنة بيننا وبين جيراننا. علينا أن نتعامل مع جيراننا كإخوة، وأن يقف المسلمون صفا واحدا بوجه الأعداء. بثّ التفرقة داخل بلداننا وفي المنطقة خدمة للعدو الصهيوني نفسه."

وأكد الرئيس بزشكيان: "يجب أن نثبت عمليا أننا نريد خدمة شعبنا ولسنا طلاب مناصب وسلطة. أشكر من أعماق قلبي قائد الثورة الاسلامية على دعمه وإرشاداته، وأشعر بثقل هذه المسؤولية على عاتقي. سنسعى بالتآزر والانسجام لحل مشاكل بلدنا."

وتابع قائلا: "الاعتقاد بأننا لا نستطيع العيش إذا أغلقوا الطرق أمامنا خاطئ. علينا أن نعتمد على أنفسنا، ونمضي بثقة ووحدة وكرامة، بعيدا عن الأحقاد والخصومات."

ونوّه رئيس الجمهورية :"هذه الكلمات للتذكير ولترسيخها في وجداننا. الفارق بين القول والعمل كبير، فنحن نتحدث كثيرا عن العدالة والرحمة لكننا في الميدان بعيدون عنها. يجب أن نكرر هذه القيم حتى تصبح ملكة في سلوكنا، ونساعد بعضنا بعضا لئلا ننحرف عن الطريق الصحيح. "وفي هذا المكان المقدس نعاهد الله ألا ندّخر جهدا في خدمة الناس، وأن نعمّق يوما بعد يوم وحدة شعبنا، داخل البلاد ومع جيراننا ودول العالم الإسلامي."

