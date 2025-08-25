المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية تعقد غدا في جنيف

تُعقد غداً في مدينة جنيف السويسرية جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاثة: ألمانيا، فرنسا، والبريطانيا، لمناقشة القضايا النووية ومسائل رفع العقوبات المفروضة على طهران.

ويترأس الوفد الإيراني في هذه المحادثات السيد مجيد تخت روانجي، بينما يشارك في الجانب الأوروبي نواب وزراء الخارجية من الدول الثلاث.

وتأتي هذه المفاوضات في إطار الجهود المستمرة لتخفيف التوترات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، حيث تسعى الأطراف إلى التوصل إلى تفاهمات تساهم في إعادة إحياء الاتفاق النووي.

