إيران تدين بشدة العدوان العسكري الصهيوني على اليمن

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية، وصف بقائي هجمات الكيان الصهيوني المتكررة على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية لليمن، بما في ذلك المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء ومخازن الأغذية، بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبرها دليلاً واضحًا على عداء الكيان لتنمية وازدهار دول المنطقة.

وأشاد بتضامن ودعم الشعب اليمني للشعب الفلسطيني المظلوم، وذكّر بمسؤولية جميع الدول الإسلامية في اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية ومساعدة اهل غزة ازاء المجاعة التي فرضها الكيان الصهيوني على هذا القطاع.

وأكد أن اتخاذ إجراءات لمواجهة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تجري في غزة والضفة الغربية هو واجب قانوني وأخلاقي على جميع الحكومات، وخاصة الدول الإسلامية، وان المتوقع من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة ان يولي اهتماما خاصا بهذه المسألة.

وافادت وزارة الصحة اليمنية، يوم الاحد، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة 67 آخرين جراء العدوان الصهيوني على محطتي كهرباء حزيز، وشركة النفط في شارع الستين.

واشارت الوزارة إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ ما تزال تبحث عن مفقودين والتعرف عليهم.

endNewsMessage1