إيران ومصر تؤكدان ضرورة استمرار المشاورات للحفاظ على استقرار المنطقة

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء أمس الأحد، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وتبادلا وجهات النظر قبل بدء اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وفي هذا اللقاء، ناقش وزيرا الخارجية الإيراني والمصري وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، لا سيما الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة استمرار الحصار الجائر المفروض على هذا القطاع وخطط الكيان الصهيوني العدوانية لتكثيف الهجمات واحتلال قطاع غزة بالكامل، وأكدا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات فورية وفعالة لوقف الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة.

وفي هذا اللقاء، أكد عراقجي على أهمية الاستفادة من قدرات التعاون الجماعي للدول الإسلامية لمواجهة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني، مضيفًا: "إن التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية في مواجهة التهديدات المشتركة، لا سيما السياسات التوسعية للكيان الإسرائيلي، لهما أهمية خاصة، ويجب علينا استخدام جميع الطاقات لتعزيز التعاون الجماعي ومواجهة هذا الكيان المجرم بفعالية".

كما أطلع عراقجي نظيره المصري على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية مع الدول الأوروبية الثلاث ، بريطانيا والمانيا وفرنسا.

endNewsMessage1