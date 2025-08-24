الرئيس بزشكيان يثمن تصريحات قائد الثورة الاسلامیة

وكتب مسعود بزشكيان مساء الیوم الأحد، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس:إن السعي والجهد لتقديم خدمة كفؤة وغير أنانية هو واجب الرئيس ويستند إلى الوعد الذي قطعناه للشعب ولرفع اسم إيران.

وأضاف: "أتقدم بجزيل الشكر للقائد الثورة على رأيه السديد ودعمه. فلنستمع بعناية إلى نصائحه بشأن الوحدة والتماسك الوطنيين".

وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أكد صباح اليوم الأحد خلال لقاء مع آلاف المواطنين من مختلف شرائح المجتمع،"على ضرورة أن يقدم الجميع الدعم لخدمة البلاد ومنهم رئيس الجمهورية المجتهد والمثابر، لأن مثل هذه العناصر يجب أن تحظى بالتقدير".

