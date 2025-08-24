عراقجي یتوجه إلى السعودیة

وتوجه عراقجي اليوم الأحد، إلى جدة على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف هذا الاجتماع إلى استعراض الكارثة الإنسانية في غزة وتنسيق تقديم المساعدات العاجلة وكذلك دراسة الأبعاد القانونية والسياسية لنية الکیان الصهيوني احتلال غزة بشكل دائم.

