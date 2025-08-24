حرس الثورة الاسلامیة: العلاقة الوثیقة بین الحکومة والشعب والقوات المسلحة تضمن تحقیق إیران القویة

وأصدر حرس الثورة الاسلامية في بيان بمناسبة اسبوع الحكومة قال فيه:يُمثل أسبوع الحكومة فرصة ثمينة لاستعراض وشرح نموذج الخدمة المخلصة والشجاعة والصادقة التي تركها الشهداء العظماء من امثال محمد علي رجائي ومحمد جواد باهنر والسيد إبراهيم رئيسي، بتضحياتهم وإخلاصهم. هذه الأيام ليست رمزًا للوفاء بالمبادئ السامية للثورة الإسلامية فحسب، بل هي أيضًا تجسيد دائم للرابطة الوثيقة بين خدمة الشعب والتمسك بالقيم الإلهية والدفاع عن استقلال الوطن وكرامته.

وتابع البيان: في ظل الظروف التي تواجه فيها المنطقة والعالم تطورات معقدة، تواصل إيران الإسلامية، بالاعتماد على إيمان الشعب وبصيرته وصموده وبتوجيه حكيم من قائد الثورة الإسلامية،مسيرة التقدم والعزة بكل اقتدار.

في هذه الأثناء، فإن جهود الحكومة الرابعة عشرة في تلبية احتياجات البلاد في مختلف المجالات وكذلك في دعمها الفعال للقوات المسلحة في المواقف الحاسمة لبناء القوة والردع الدفاعي، لا سيما في معركة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يومًا ضد الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني الخبيث وأمريكا المجرمة والتي تُعد مثالا واضحا على تضافر جهود الحكومة والقوات المسلحة في الدفاع عن أمن إيران وكرامتها وجبهة المقاومة، تستحق التقدير.

وأكد البيان: أن حرس الثورة الإسلامية، واستمراراً لرسالته التاريخية والإلهية، يواصل بنشاط استراتيجية "مساعدة الحكومة" و"المشاركة في بناء وتقدم البلاد" كمبدأ أساسي، إلى جانب مهامه وواجباته القانونية والمعلنة الأخرى.

وأضاف البيان: من الضروري التذكير والتأكيد على هذه الحقيقة المهمة وهي أن حرس الثورة الاسلامية ، بفهمه العميق لتعقيدات البيئة الأمنية والتهديدات الناشئة، وضع أولويته في الحفاظ على قدراته وإمكاناته الدفاعية والأمنية وتعزيزها.

نقف إلى جانب الحكومة والشعب بكل ما أوتينا من قدرات وإمكانات

وجاء في البيان: يؤمن حرس الثورة الاسلامية بأن العلاقة الوثيقة بين الحكومة والشعب والقوات المسلحة ستضمن تحقيق رؤية إيران القوية والمتقدمة ونحن نقف إلى جانب الحكومة والشعب بكل طاقاتنا وإمكانياتنا على طريق تحقيق هذا الهدف وبالتوكل على الله تعالى، واتباعًا لأوامر قائد الثورة الإسلامية، نستشرف مستقبلا مشرقا وشامخا لإيران الإسلامية.

