ولايتي يجدد التأكيد: منطقة القوقاز هي الحصن الأمني الاستراتيجي لإيران
جدد مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي تأكيده على الدور الحيوي والاستراتيجي لمنطقة القوقاز كحاجز أمني رئيسي لإيران، مشيراً إلى التاريخ العريق لمنطقة القوقاز التي اعتبرها من قديم الزمان خط الدفاع الأول أمام الغزوات والتهديدات، وذلك في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في المنطقة بعد توقيع اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان.
قال علي أكبر ولايتي في منشور له على منصة “X” اليوم السبت: “القرآن الكريم أشاد بشخصية ذي القرنين، التي يعتقد كبار المفسرين مثل العلامة الطباطبائي أنه كورش الكبير”. وأضاف: “حسب ما ورد في كتب هيرودوت، كانت منطقة القوقاز منذ عهد كورش الكبير حصناً أمنياً لإيران، حيث قام ببناء سد هناك لمنع غزو القبائل البربرية”.
جاءت تصريحات ولايتي في وقت أكد فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده تلقت ضمانات بعدم نشر قوات أجنبية في جنوب القوقاز، وذلك عقب توقيع اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان في واشنطن مؤخراً.
وأشار بقائي إلى أن إيران “لا ترى أي فائدة من وجود قوات مسلحة أجنبية في المنطقة” معبراً عن قلق طهران حيال هذا الموضوع.
يُذكر أن اتفاق السلام الموقع في واشنطن شمل إعلاناً مشتركاً من وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، كما تضمن بنوداً لإقامة علاقات سلام بين البلدين. فيما تخطط أرمينيا لمنح الولايات المتحدة حق إدارة الممر الاستراتيجي في جنوب القوقاز لمدة 99 عاماً، وهو ما يثير مخاوف إيرانية حول مستقبل الأمن الإقليمي في هذه المنطقة الحيوية.