القضاء على خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران

كما أعلنت مديرية الامن في محافظة سيستان وبلوشستان، اليوم السبت عن إحباط إحدى أكبر المؤامرات الإرهابية في الجزء الشرقي من البلاد، حيث تم القضاء على المجموعة الإرهابية المسؤولة عنها بالكامل.

وقد دخلت هذه المجموعة الإرهابية، المُجهزة بأنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، البلاد من الحدود الشرقية في الأيام الأخيرة، وكانت تُحاول تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة . وتألف الفريق العملياتي الرئيسي من سبعة إرهابيين غير إيرانيين، وكانوا مسلحين بأسلحة مثل قاذفات RPG7 الليزرية، ورشاشات M4 وM16 الأمريكية، وقنابل يدوية، وقاذفات قنابل يدوية، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وكمية كبيرة من أنواع مختلفة من الذخائر، وقذائف RPG مضادة للأفراد.

بالإضافة إلى الأسلحة المذكورة، عُثر بحوزة الإرهابيين على عدة مركبات ودراجات نارية ومعدات وإمدادات أخرى ذات صلة.ووفقًا للمعلومات الواردة، كان هدف هذا الفريق الإرهابي مهاجمة أحد المراكز الحيوية الواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد. وكان هدف الإرهابيين المقصود هو نفس نوع الأهداف العسكرية التي هاجمها النظام الصهيوني المجرم في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، وهو ما يكشف، بالإضافة إلى وثائق أخرى موجودة، عن الطبيعة الصهيونية للفريق الإرهابي الذي تم تدميره.كما أن نوعية الدورات العسكرية الخاصة التي خضع لها الارهابيون، والتدريبات التي أُجريت على نموذج المركز الحيوي المذكور، تُشير جميعها إلى النماذج التعليمية والعملياتية لجهاز الموساد، والتي اكتُشفت نماذج مشابهة لها سابقًا.

وخلال عملية المداهمة الامنية حظي عناصر الامن في محافظة سيستان وبلوشستان، خلال مرحلة تحديد هوية الارهابيين وكشف خيوط المؤامرة، بمساعدة أبناء المنطقة المخلصين، وخلال مداهمة مخبأ الإرهابيين، حظوا بحضور ودعم إخوانهم المخلصين في الحرس الثوري الإسلامي وقيادة شرطة المحافظة. وخلال تبادل إطلاق نار كثيف مع الإرهابيين، قُتل ستة إرهابيين مرتزقة وأُلقي القبض على اثنين. كما أُصيب عنصران من عناصر الامن الايراني، وعنصر من قوات الامن الداخلي.وفي الختام، قدمت المديرة العامة للامن في سيستان وبلوشستان التهنئة والتعازي لشهادة خمسة من رجال الأمن المخلصين في الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة في مدينة إيرانشهر الحدودية في هذه المحافظة، كما جددت العهد مع هؤلاء الشهداء من أجل ملاحقة الإرهابيين المجرمين ومعاقبتهم.

