المحادثات بين ممثلي إيران والوكالة الذرية حققت تقدما

وقال رضا نجفي في تصريح له مساء الجمعة: في الاجتماع الذي عُقد مساء الجمعة، واصل الجانبان، استكمالا لمباحثاتهما في طهران، مناقشة وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الجديد الناجم عن الهجمات غير القانونية التي شنتها اميركا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وفي إطار القانون الجديد الذي أقره مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف: تم شرح الشروط الجديدة لجمهورية إيران الإسلامية للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح: إن الأطراف أحرزت تقدماً في هذه الجولة من المحادثات، وتم الاتفاق على أن تستمر المحادثات لوضع دليل لترتيبات التعامل في إطار قانون البرلمان.