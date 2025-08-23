وزير الدفاع الإيراني: لدينا صواريخ جديدة برؤوس حربية متطورة لم تُستخدم في حرب الـ12 يومًا

وأوضح وزير الدفاع أن الصواريخ التي تم استخدامها في حرب الأيام الاثني عشر جرى إنتاجها قبل سنوات، وأن ما تمتلكه إيران اليوم يتفوّق عليها من حيث الدقة والقوة التدميرية. وأكد أن طهران ستلجأ إلى استخدام هذه القدرات الجديدة في حال أقدم العدو على أي حماقة أو مغامرة جديدة.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الملحقين العسكريين الأجانب في طهران، بمناسبة "اليوم الوطني للصناعات الدفاعية"، حيث شدد الوزير على أن المواجهة الأخيرة لم تكن مع الكيان الصهيوني فقط، بل كان هناك دعم كامل من الولايات المتحدة من حيث الإسناد اللوجستي والاستخباري، في مقابل اعتماد إيران الكامل على قدراتها المحلية وصناعاتها الدفاعية الوطنية.

وأضاف أن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها بدقة عالية وألحقت خسائر كبيرة بالعدو، رغم الرقابة الإعلامية المشددة التي فرضها الكيان الصهيوني على حجم الخسائر. ولفت إلى أن ما تسرب من معلومات يكشف عن تفوق القدرات الإيرانية في ساحة المواجهة.

وأكد وزير الدفاع أن الصواريخ المتطورة التي لم تُستخدم بعد، تُعدّ أكثر قوةً وحداثة، وتشكل عنصر ردع استراتيجي في مواجهة أي تهديد محتمل.

