إيران.. صواريخ "نصير" و "قدير" و "قادر" دمرت اهدافها في مناورات القوات البحرية

وافادت العلاقات العامة للجيش انه استمرارا للمراحل الرئيسية لمناورات "الاقتدار المستدام 1404" الصاروخية للقوات البحرية للجيش، فان انواع صواريخ كروز البحرية بمديات مختلفة، تمكنت من خلال اطلاقها من الساحل ومن على متن القطع البحرية السطحية للقوات البحرية، من اصابة اهدافها في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وفي هذه المرحلة من المناورات، اطلقت قاذفة الصواريخ "كناوة" والمدمرة "سبلان" صواريخ كروز البحرية "نصير" و "قدير" وكذلك صاروخ "قادر" المضاد للسفن، عبر منظومة "ولايت2" الساحلية بصورة متزامنة لتصيب وتدمر الهدف السطحي المحدد في البحر.

ويعد صاروخ كروز "قادر" البحري، صاروخا مضادا للسفن ولا ترصده الرادارات ، وهو بمدى متوسط بقوة تخريب عالية ودقة لافتة في الاصابة والاستهداف، وصُمم لمواجهة القطع البحرية والاهداف الساحلية.

كما ان صاروخ كروز "قدير" هو صاروخ مضاد للسفن لا ترصده الرادارات، وطويل المدى بقوة تخريب عالية ودقة لافتة في الاستهداف ويستخدم لمواجهة القطع البحرية.

اما صاروخ كروز "نصير" البحري هو صاروخ مضاد للسفن لا ترصده الرادارات، وقصير المدى بقوة تخريب عالية ودقة لافتة في الاستهداف ويستخدم لمواجهة القطع البحرية.

وكان الناطق باسم مناورة "الاقتدار المستدام 1404" الصاروخية قد اعلن يوم امس عن اقامة المناورت بكلمة السر "يا محمد رسول الله (ص)".