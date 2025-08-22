هجوم إرهابي في جنوب شرق إيران يسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة
أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (فراجا) في بيان، هجوم إرهابي على قوات الشرطة في منطقة على محور خاش-إيرانشهر بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرق ايران ما أسفر عن استشهاد خمسة منهم وأكدت: سيتم قريبا معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبرى على أفعالهم المشينة.
وهاجم مسلحون مجهولون سيارتي دورية للشرطة في منطقة دامن التابعة لمدينة إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان.
وکانت سيارتا دورية للشرطة منشغلتین بتوفير الأمن للمواطنين على محور خاش-إيرانشهر واستشهد خمسة من رجال الأمن وقوات دورية الشرطة في هذا العمل الإرهابي.
ولا تزال عملية تحديد هوية العناصر الإرهابية وملاحقتها مستمرة.