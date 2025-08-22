بيت



سياسة ٢٢ / ٠٨ / ٢٠٢٥ - ٢١:٣٦:١٠

هجوم إرهابي في جنوب شرق إيران يسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة

أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (فراجا) في بيان، هجوم إرهابي على قوات الشرطة في منطقة على محور خاش-إيرانشهر بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرق ايران ما أسفر عن استشهاد خمسة منهم وأكدت: سيتم قريبا معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبرى على أفعالهم المشينة.