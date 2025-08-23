عراقجي ولافروف: الترويكا الأوروبية تفتقر للصلاحية القانونية والأخلاقية لاستخدام آلية الزناد في الاتفاق النووي

وتبادل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، ووزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وجهات النظر في اتصال هاتفي ، حول التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وخاصةً تحركات الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا والمانيا وفرنسا، عشية انتهاء المهلة القانونية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بالإضافة إلى مسألة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذه المحادثة، تم التأكيد على أن الدول الأوروبية الثلاث، بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة من جهة، ومواكبتها لاميركا في مهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية من جهة أخرى، قد ارتكبت انتهاكًا صارخًا للقرار 2231، وبالتالي تفتقر إلى الصلاحية القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية الزناد لخطة العمل الشاملة المشتركة بهدف استعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة.

وفي هذه المحادثة، قيّم وزيرا خارجية إيران وروسيا مسار المضي قدمًا في المفاوضات النووية، وأكدا على ضرورة الانتهاء من القرار 2231 في الموعد المحدد.

وبخصوص فكرة الدول الأوروبية الثلاث لتمديد القرار 2231، شرح عراقجي موقف إيران المبدئي، واوضح أن قرار تمديد القرار 2231، من وجهة نظر إيران، هو من مسؤولية مجلس الأمن وأعضائه.

كما أكد الجانبان في هذه المحادثة على استمرار التفاعل والتشاور بين إيران وروسيا على مختلف المستويات لتعزيز المواقف المشتركة.

