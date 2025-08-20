إيران وبيلاروسيا توقعان 12 مذكرة تفاهم في مجالات متنوعة لتعزيز العلاقات

ووقع مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وبيلاروسيا، بحضور رئيسي البلدين، 12 وثيقة تعاون في مجالات السياسة والقانون الدولي والسياحة والفن والإعلام والصحة والأدوية والصناعة والبيئة والمناطق الاقتصادية الحرة والصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمار.

كما وقع الرئيسان الإيراني والبيلاروسي على بيان مشترك بشأن الزیارة بين البلدين خلال الحفل.

واستقبل الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو" رسميا نظیره الإیراني "مسعود بزشكيان" في القصر الرئاسي لبیلاروسیا اليوم الأربعاء.

وأقام "ألكسندر لوكاشينكو" مراسم استقبال رسمية لرئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" الذي يزور مينسك على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وفي هذا الحفل، عزفت فرقة التشريفات المتواجدة في الساحة النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثم النشيد الوطني لجمهورية بيلاروسيا.

endNewsMessage1