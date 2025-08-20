العميد نصيرزادة: إيران ستستخدم صواريخها الجديدة رداً على أي مغامرة محتملة للعدو

صرح العميد نصيرزادة، أن الصواريخ التي استخدمت في الحرب التي استمرت 12 يوماً كانت من إنتاج عدة سنوات مضت، وأن إيران اليوم تمتلك صواريخ ذات قدرات وأداء متفوق بشكل كبير على تلك السابقة.

وأضاف نصيرزادةه أن إيران على استعداد لاستخدام هذه الصواريخ الجديدة في حال قيام العدو الصهيوني بأي مغامرة جديدة، مؤكداً على جدية الرد والدفاع عن مصالح البلاد.

وأشار الوزير إلى أن إيران لم تكن في هذه الحرب تواجه فقط النظام الصهيوني، بل كانت المواجهة تشمل الدعم الكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الذي شمل الجوانب اللوجستية والاستخبارية والدعم الفني.

وأوضح أن هذا الدعم الأمريكي المكثف يؤكد طبيعة الصراع وتعقيداته، وأن إيران تقف بحزم وصمود أمام هذا التحدي، مؤكداً على عزم بلاده في تطوير قدراتها الدفاعية لمواجهة أي تهديد محتمل.

