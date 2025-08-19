بزشکیان:‌ إيران وأرمينيا تعززان علاقتهما الثنائیة

وجاء ذلك في اجتماع الوفدين رفيعي المستوى من إيران وأرمينيا حيث صرح الرئيس "بزشکیان" في هذا الاجتماع بأن ترسيخ العلاقات الودية بين البلدين خيار استراتيجي جاد للحكومة الإيرانية؛ معلنا استعداد طهران للإسراع في استكمال وإبرام برنامج ستراتيجي للتعاون طويل الأمد.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العلاقات التاريخية والثقافية والحضارية العميقة بين الشعبين تشكل أرضية مناسبة لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة؛ مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمخاوف الجمهورية الإسلامية ومصالحها في ما يخص التطورات الإقليمية الجديدة، ومنها مذكرة التفاهم الأخيرة بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الرئيس "بزشكيان" أن إيران كانت ولا تزال تدعو إلى ترسيخ الاستقرار والسلام في منطقة القوقاز.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" عن سعادته بزيارة الرئيس بزشکیان والوفد المرافق له إلى يريفان؛ مؤكدا التزام بلاده الدائم بالحفاظ على العلاقات التاريخية والودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح رئيس وزراء أرمينيا أن لدى طهران ويريفان إمكانات متنوّعة ومتكاملة ينبغي استغلالها بما يضمن مصالح البلدين.

وأضاف "باشينيان" أن الحدود المشتركة مع إيران ذات أهمية خاصة بالنسبة لأرمينيا؛ مؤكدا أن التعاون مع طهران في ظل حسن الجوار وتوطيد العلاقات الودية يمثل خيارا ستراتيجيا لأرمينيا، وشدد على أن وجهات نظر إيران بشأن مشروع الممر الجديد ستؤخذ في الاعتبار. كما أعلن عن استعداد بلاده لإبرام وثيقة ستراتيجية للتعاون طويل الأمد بين البلدين.

