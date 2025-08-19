عراقجي: أرمينيا تطمئن إيران بعدم السماح بأي تهديد من أراضيها ضدها

و قال عباس عراقجي"، وزير الخارجية الإيراني، بعد اجتماع قادة إيران وأرمينيا : كانت لدينا مفاوضات و نقاشات جادة ،شملت التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية بما في ذلك التجارة والاستثمار وتنفيذ المشاريع الفنية والهندسية، وكذلك التعاون الثقافي .

وأضاف وزير الخارجية : "قدم الجانب الأرميني تفسيرات مفصلة للغاية فيما يتعلق بالعبور وطرق العبور والمناقشات الأخيرة التي جرت في واشنطن، و هم أكدوا أنهم على دراية بخطوط إيران الحمراء وسيلتزمون بها دائماً، وأن أرمينيا لن تسمح أبداً بأن يشكل أراضيها تهديداً لإيران".

كما أعلن وزير الخارجية عن اتفاقية للتعاون الاستراتيجي الشاملة بين البلدين.

ووصل الرئيس الإيراني أمس الاثنين إلى العاصمة الأرمينية يريفان في زيارة رسمية، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأرميني وكان في استقباله، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأرميني.

وأقام رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" مراسم استقبال رسمية لرئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" في القصر الرئاسي.

