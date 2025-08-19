من أرمينيا.. بزشكيان يحذر من مخاطر القوات الأجنبية على الحدود الإيرانية–الأرمنية
اكد الرئيس مسعود بزشكيان على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تؤمن بالحفاظ على سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها، ومواصلة العلاقات الودية بين البلدين.
وكتب الرئيس بزشكيان على حسابه على منصة اكس للتواصل الاجتماعي: "في لقائي مع رئيس وزراء أرمينيا، أكدتُ أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تؤمن بالحفاظ على سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها، ومواصلة العلاقات الودية بين البلدين، ويجب معالجة مخاوفنا بشأن وجود قوات خارجية بالقرب من الحدود المشتركة معالجةً شاملة".