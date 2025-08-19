إيران وأرمينيا توقعان بيانا مشتركا و10 وثائق تعاون

ووقع مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وأرمينيا 10 وثائق تعاون في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والسياحية والصناعية والتعليمية والطرق والتنمية الحضرية والفنون والصحة.

ووقع رئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" ورئيس الوزراء الأرميني أیضا بيانا مشتركا بشأن الزيارة بين البلدين.

ووصل الرئيس الإيراني أمس الاثنين إلى العاصمة الأرمينية يريفان في زيارة رسمية، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأرميني وكان في استقباله، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأرميني.

وأقام رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" مراسم استقبال رسمية لرئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" في القصر الرئاسي.

endNewsMessage1