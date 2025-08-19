رئيس الوزراء الأرميني يستقبل رسميا الرئيس بزشكيان

ووصل الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" أمس الاثنين إلى العاصمة الأرمينية يريفان في زيارة رسمية، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأرميني.

وكان في استقباله، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأرميني.

ومن المقرر إجراء محادثات ثنائية خاصة بين الرئیس بزشکیان و"نيكول باشينيان" بعد مراسم الاستقبال الرسمية.

وسيلتقي الرئيس "بزشكيان" خلال هذه الزيارة، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الأرميني، كما سيتم توقيع عدة وثائق للتعاون بين البلدين.

وتشمل هذه الزيارة التي تستغرق يومين لقاء النخب في مجال الدراسات الإيرانية، والاجتماع مع الجالية الإيرانية المقيمة في أرمينيا، إضافة إلى المشاركة في الملتقى المشترك لرجال الأعمال من البلدين.

endNewsMessage1