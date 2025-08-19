الخارجية الألمانية: سفارة برلين في طهران ستبقى مغلقة مؤقتاً

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في طهران ستبقى مغلقة مؤقتاً أمام المراجعين.

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته دويتشه فيليه، أن استئناف استقبال المراجعين سيعتمد على تطورات الأوضاع الأمنية في المرحلة المقبلة.

وأضافت أن خطوات مهمة اتُخذت خلال الأيام الماضية من أجل استئناف الأنشطة الأساسية للسفارة.

كما أشارت الوزارة إلى أن المتقدمين الذين لا تزال جوازات سفرهم لدى السفارة سيتمكنون من استلامها بعد تحديد موعد مسبق.

يأتي ذلك بعد إشاعات عن إغلاق سفارات بريطانيا والنمسا وسويسرا في طهران، ما أثير تساؤلا في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم أمس الاثنين.

وقال بقائي: هذا التلاعب بالأخبار حدث قبل أسبوع أو أسبوعين أيضًا وبالأمس، وبعد نشر خبر وداع السفير الألماني، اندلعت موجة جديدة تأتي بالكامل في إطار إثارة التوتر.

وقال: إن بعض السفارات قلصت أنشطتها بعد التطورات أو أثناء العدوان العسكري للكيان الصهيوني وقامت بتقييد قسمها القنصلي؛ والأسباب واضحة للجميع. لكن هذه القيود لا تدل علی إغلاق السفارات.

وأضاف بقائي: جميع السفارات الثلاث المذكورة مفتوحة ونشطة وتجري بعض السفارات تغييرات في المجال القنصلي، بما في ذلك نقل الخدمات إلی الخارج، وهو أمر شائع بين العديد من السفارات الأجنبية.

endNewsMessage1