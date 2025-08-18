الرئيس بزشكيان: التفاعل والتعامل مع الدول الأخرى هو المفتاح الرئيسي للنمو والتقدم

جاء ذلك خلال لقائه مع الجالبة الإيرانية في أرمينيا حيث شدد الرئيس "بزشكيان" على أن الانعزال لا يؤدي إلا إلى التخلف عن ركب الحضارة والتقدم؛ لافتا إلى أن التاريخ أثبت أن الشعوب التي كسرت القيود وانفتحت على الآخرين وتبادلت القدرات والإنجازات استطاعت تحقيق النمو والازدهار، فيما فشلت الحضارات التي لم تستطع التواصل والتفاعل مع الآخرين في مواصلة التقدم.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تطوير العلاقات أولا مع الجيران والدول القريبة، ثم مع جميع دول العالم؛ معتبرا أن التقدم الحقيقي يتحقق عبر تبادل الخبرات والقدرات والإنجازات مع الآخرين.

وأشار إلى أن النهضة العلمية في العصر الراهن ليست نتيجة جهود شعب أو دولة واحدة بل هي ثمرة التفاعل بين الشعوب والأمم المختلفة؛ مشددا على ضرورة تحديث وتعزيز العلاقات التاريخية العريقة بين الشعب الإيراني وجيرانه بما يعود بالنفع المشترك على الجميع.

وختم الرئيس "بزشكيان بالقول : إن ممارسات القوى المتغطرسة التي تستخدم منجزات العلم للتسلط على الآخرين كما حدث في فلسطين وغزة من ظلم الأبرياء هي ذروة الدناءة ومصدر للعار والخزي؛ و عدا إلى جهد جماعي لوقف هذه الجرائم.

