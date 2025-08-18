الرئيس الإيراني قبيل زيارته أرمينيا: سنبحث موضوع تغلغل أمريكي عبر شركات تجارية

وأكد الرئيس الإيراني محمد پزشکیان، قبل مغادرته طهران إلى يريفان عاصمة أرمينيا، أن تطوير وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة والحليفة يشكل أحد الأهداف والأولويات المهمة للسياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة.

وأشار پزشکیان في تصريحاته اليوم الاثنين إلى أن العلاقات بين إيران وأرمينيا عريقة واستراتيجية، وأن البلدين يتمتعان باتصالات وتعاون جيد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مع سعي مستمر لتوسيع هذه العلاقات يوماً بعد يوم.

وأضاف أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة تطوير وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية، وتسهيل الظروف لنشاط القطاع الخاص في كلا البلدين، مع السعي لتسريع تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وأوضح پزشکیان أن المرحلة الراهنة تتطلب إبرام الاتفاقيات وتنفيذ الاتصالات بشكل طبيعي، مع التركيز على البحث في الطرق التي يمكن أن تشكل حلاً اقتصادياً وثقافياً لتعزيز التعاون وتسريع الإجراءات المتخذة.

وتابع: "سنناقش خلال الزيارة موضوع ممر الشمال-الجنوب الذي يعد محورياً بين البلدين، كما يشكل طريق الشرق-الغرب منصة مناسبة لتوسيع شبكة التجارة من الشرق إلى الغرب."

كما أشار إلى وجود مخاوف من تأثير الشركات الأمريكية العاملة في المنطقة، مضيفاً: "هذه الشركات غالباً ما تظهر تحت عناوين تجارية ثم تقوم بأمور أخرى، والتجربة حتى الآن أثبتت ذلك، لذلك سنبحث ونناقش هذه المخاوف والهواجس القائمة."

endNewsMessage1