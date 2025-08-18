العميد شكارجي: حلم واشنطن وتل أبيب بالانتصار علی المقاومة سيُدفن مع الموتى

في رد حازم على ادعاءات العدو، أكّد العميد أبو الفضل شكارجي، متحدث القوات المسلحة الإيرانية، اليوم أن فكر المقاومة عقيدة لا تُمحى، وأن بشائر النصر الإلهي لا ترفّ-- ويستحيل لأي سلاح أن يحيّدها.

وأضاف: "أميركا والكيان الصهيوني لن ينجحا أبداً في مؤامرات مثل نزع سلاح المقاومة أو العقوبات الاقتصادية أو القتل الوحشي للنساء والأطفال"، معتبراً أن "قتل الأطفال والحصار الاقتصادي لا يزيدهم إلا كارهاً ومنبوذين محلياً ودولياً، وهم يترنّحون في مستنقع غباءهم".

وردّاً على تصريحات ترامب حول ايران ووسائطات حماس، قال: "مجاهدو المقاومة—منهم حماس كجماعة مستقلة—لا يتلقون أوامر من أحد، ويقاتلون لتحرير الأرض المحتلة بناءً على معتقداتهم الخاصة"، مؤكّداً دعم الشعب الإيراني لهم "بدون تردد".

وتطرّق شكارجي أيضاً إلى تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي قائلاً: "لقد جرّبوا ذلك في حرب الـ12 يوماً، لكنهم خسروا. مواقع حساسة دُمرت، والحال اليوم ليس أفضل لهم—بل أسوأ."

واختتم تصريحه: "هم لم ولن يحققوا انتصاراً على المقاومة. حلم النصر لديهم سيُدفن معهم. المقاومة ستواصل طريقها بالتوكل على الله، حتى تحرير القدس والأرض المقدسة، وإسقاط الأعداء ذوي الدم البارد في مزبلة التاريخ."

