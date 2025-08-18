اللواء صفوي: نحن في قلب الحرب... والهدنة مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار

وقال اللواء صفوي في تصريحات يوم الاحد إنّ إيران ليست في وقفٍ لإطلاق النار بل في "مرحلة حرب"، مشيراً إلى أن أي تهدئة قد تنهار في أي لحظة، مضيفاً: "لا بروتوكول ولا اتفاقية كُتبت بيننا وبين الإسرائيليين، ولا بيننا وبين الأميركيين".

وأوضح أنّ واشنطن و"تل أبيب" تعتقدان أنّ السلام يُصنع بالقوة، الأمر الذي يستدعي أن تكون إيران قوية على مستوى المنطقة والعالم، مشدداً على أنّ "وقف إطلاق النار لا يعني سوى توقف مؤقت للنار، يمكن أن يُستأنف في أي لحظة".

وأضاف اللواء صفوي أنّ "نحن العسكريون نضع السيناريوهات وفق أسوأ الاحتمالات، ونعدّ الخطط لمواجهة أسوأ السيناريوهات"، مشدّداً على ضرورة تعزيز المنظومات الدفاعية والاستراتيجيات الهجومية في آنٍ واحد.

وأشار إلى أنّ ذلك يشمل القدرات الدبلوماسية والإعلامية والسيبرانية والصاروخية والطائرات المسيّرة، مؤكداً أنّ "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، وأنّ الاستعداد للحرب هو الطريق الأمثل لضمان السلام.

