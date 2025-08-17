حرس الثورة الإسلامیة: القضاء علی 6 إرهابیین فی سیستان وبلوشستان
أعلن مقر "القدس" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في بيان: مقتل 6 إرهابيين واعتقال 2 آخرين في اشتباك مع قوات الأمن شمال محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد).
وأصدر مقر "القدس" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه: نجحت قوات مقر القدس، بمشاركة أجهزة أمنية واستخباراتية أخرى، في تحديد وتفكيك مخبأين للإرهابيين في شمال وجنوب محافظة سيستان وبلوشستان.
وأضاف البيان: قُتل 6 إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية وتخريبية، وذلك خلال هذه السلسلة من العمليات المنفصلة في المحافظة.
وجاء في البيان: أُلقي القبض على إرهابيين اثنين خلال هذه العملية، وعثر بحوزتهما على 25 كيلوغراما من المتفجرات والقنابل.